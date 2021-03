nyheter>>

Et skikkelig lyd- og lysanlegg sto på ønskelista da de søkte midler fra Equinors nye støtteordning; et anlegg som alle brukere av Harstad Fritidssenter ville få glede av: Radio Harstad, Centrum Fritidsklubb og Torsdagsklubben.

Rommet de kaller for «Storstua», i Harstad Fritidssenters lokaler i gamle Harstad skole, brukes som oppholdsrom for alle på huset. Storstua er et stort rom med plass til mange, og med et stort potensial til å brukes i mange bruksområder.