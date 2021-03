nyheter>>

Helt siden Fjellvettreglene ble relansert i 2016, har mandag i påskeuken vært fast Fjellvettdag. 29. mars 2021 vil Røde Kors og DNT sette fokus på sikkerhet i fjellet, og oppfordrer folk til å være ekstra påpasselige akkurat i år, skriver de i en felles pressemelding.

– Viktig å planlegge godt

Bare hver femte spurte i en ny undersøkelse tror de har med seg nok utstyr for å møte uvær i fjellet. Like mange erkjenner at de har gått seg vill på tur.