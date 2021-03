Ungdom om gjenger som henger på senteret: – Vil ikke utestenge andre og skape dårlig stemning

nyheter>>

Harstad Tidende har snakket med en ungdom som selv henger mye på Amfi Kanebogen, og som anonymt ønsker å svare på noe av kritikken som har kommet den siste tiden.

Driftssjef Andreas Nicolaysen ved senteret får høre fra både kunder og leietakere på senteret om ungdommer som herjer og lager støy i lokalene. Også renholderne har klaget, og driftssjefen har uttalt at senteret må bruke mer tid og penger på å holde lokalene rene på grunn av ungdommer som forsøpler.

I tillegg har politiet i Harstad registrert en økende trend med tyverier.

– Det stemmer at vi er en gjeng med ungdommer med lite andre steder å være, så pleier å møtes på senteret. Da sitter vi ofte på benkene, eller ved Burger King. Det blir ofte litt bråk siden vi er mange som møtes, sier ungdommen.

Møter mange, tross nasjonale anbefalinger

Vedkommende er klar over at det nasjonalt anbefales at man begrense sosial kontakt mest mulig, og at den nasjonale anbefalingen nå er å holde to meters avstand til andre, for å begrense smittespredning.

Men ungdommen kommer ikke til å slutte å møte vennene sine på senteret av den grunn:

– Jeg kommer til å fortsette å henge på senteret. Vi har jo ikke andre steder vi kan møtes! Ungdommer er sosiale. Jeg tror det er annerledes for oss enn det er for voksne. Vi klarer ikke bare å sitte inne. Voksne er oftere hjemme og ser på TV, strikker eller andre ting. Men vi vil ut, og vi vil være sammen!

– Vil ikke holde folk utenfor

Personen sier de er rundt ti personer i gjengen:

– Vi ser på hverandre som nærkontakter. På skolen er det ikke mulig å holde to meters avstand til hverandre hele tiden, på grunn av trange ganger og trapper blant annet. Vi har ikke så stor avstand mellom pultene i klasserommet engang, sier vedkommende.

Personen tror derfor at mange ungdommer heller ikke holder god nok avstand til hverandre på fritiden:

– Det blir rart om vi møter på masse elever i gangene på skolen, men sier nei til å møtes på fritiden, sier ungdommen, og legger til:

– Jeg vil være med vennene mine, og jeg klarer ikke å velge mellom dem. Vi er en vennegjeng som pleier å være i lag. Jeg vil ikke utestenge andre og skape dårlig stemning.

– Du mener det er en god nok grunn til å ikke følge regjeringens anbefalinger?

– Personlig syntes jeg det er bra nok. Jeg vil ikke være en person som stenger noen ute. Når alle vennene dine er ute å møtes, blir det dumt å si nei. Vi spriter hendene flere ganger når vi er på senteret, og prøver å holde i hvert fall én meter avstand, selv om vi ikke alltid får det til, sier ungdommen.

– Stemmer det at dere også møtes på tvers av skolene?

– Ja, vi er fra forskjellige skoler. Selvfølgelig er det ikke bra hvis noen av oss blir smittet med korona, og det spres mye. Derfor prøver vi å holde avstand.

Enig i noe av kritikken

Ungdommen syntes som driftssjefen ved senteret at det er dårlig at noen ungdommer griser og forsøpler, men vektlegger at dette gjelder bare noen:

– Jeg prøver å be vennene mine om å kaste tommer brusflasker og slikt i søpla hvis de ikke gjør det. Så vi ikke blir kastet ut. Selv kaster jeg alt i søpla, sier personen.

Vedkommende innrømmer midlertidig å ha vært med på å henge på senteret etter stengetid et par ganger:

– At det er folk etter stengetid er ikke greit, og jeg håper det blir en slutt på det. Jeg har ikke tenkt til å gjøre det flere ganger i hvert fall.

Tilfellene av stjeling som har vært kjenner ungdommen seg derimot ikke igjen i:

– Det er ikke oss. Vi stjeler ikke. Jeg vet ikke og skjønner ikke hvorfor folk gjør det. De vil kanskje bare ha gratis ting?

Ønsker å bli møtt med respekt

Ungdommen er enig med driftslederen på senteret i at dialog er løsningen, men har en klar oppfordring om hvordan det må foregå:

– Ansatte eller andre voksne som snakker til oss må vise oss respekt. Snakke til oss på en rolig måte. Det er løsningen, at de minner oss på å følge reglene eller dempe oss hvis vi glemmer det. Viser de oss respekt, så får de respekt av oss. Men møter de oss på en aggressiv måte får de det samme tilbake!

Vedkommende er glad for at natteravner engasjerer seg for å holde et øye på ungdommene på senteret.

– Det er et bra tiltak. De kan være med på å minne folk på å holde avstand til hverandre, og plukke opp søpla si.

I tillegg til å oppfordre voksne til å prate rolig, og møte ungdommer med samtaler i stedet for kjeft, har ungdommen en beskjed til andre ungdommer som henger på senteret:

– Prøv å holde så mye avstand som mulig, sprit hendene, og hør på senterledelsen!