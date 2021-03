– Blir barna som under pandemien lider av vold og overgrep fanget opp, og fulgt opp?

nyheter>>

Vi i organisasjonen Voksne for Barn, forventer nå at det fra høyere hold gis mer fokus til barna som lider under pandemien. Vi har både en grunnlov og en barnekonvensjon som stiller krav til at barnets beste skal tas hensyn til for alle handlinger eller unnlatelser. Har vi lært noe av krisen det siste året? Har ansatte i barnehager og skoler nok kunnskap på feltet til å fange opp de utsatte barna og skape gode relasjoner som gir gjensidig tillit? Hva skal til for at bekymringsmeldinger blir sendt?

Vi krever handling:

• Obligatorisk og regelmessig undervisning til ansatte i barnehager og skoler for å være rustet i møte med barn som kan være utsatt for vold og overgrep.

• Bedre rutiner fra offentlig helsevesen til å ta vare på de utsatte barna i pågående behandling også under kriser for å sikre tilfredsstillende helsehjelp.

• At barna som er en sårbar gruppe ikke blir nedprioritert ved å omdisponere helsesykepleiere.

Aldri en bekymringsmelding for mye

I desember kom det frem tall på at det var 1300 færre bekymringsmeldinger om nye barn fra offentlige tjenester som skole, politi, barnehager og helsesykepleiere, samtidig som det var oppgang på 300 bekymringsmeldinger fra privatpersoner.

Likevel er nedgangen på 1000 bekymringsmeldinger mye. Man vet at disse barna har hatt mer samvær med sine nærmeste, og at det kan gi som gir mer tid til vold og overgrep som faktisk skjer bak de lukkede dører. Vi må se, lytte og tørre å handle, men hvordan skal man nå disse barna når de er gjemt bort bak lukkede dører, eller bak en skjerm?

Det offentlige har ett at ansvar i å fange opp og følge opp de sårbare barna, men når det offentlige lukkes ned er det viktig at private tar større ansvar. Vi har alle en plikt til å avverge straffbare handlinger. Vi er mange som er hjemme nå, og da har vi som privatpersoner mer mulighet til å fange opp våre sårbare små i samfunnet. Så vår oppfordring er at vi alle har et ekstra blikk, lytter og faktisk agerer om det bare er noe som gir deg en vag fornemmelse. Det blir aldri sendt en bekymringsmelding for mye.

Hjelperne som forsvant

Stine Sofie senteret er et landsdekkende senter for familier med volds- og overgrepsutsatte barn. Når de i mars måtte stenge ble også oppholdet for 80 familier utsatt på ubestemt tid kommer det frem i en artikkel fra desember. Stine Sofie senteret gjorde da en brukerundersøkelse der omsorgspersoner svarte på vegne av barna i alderen 3-24 år. Målet var å finne ut hvordan krisen og koronatiltakene har påvirket hjelpetilbudet og hvordan barna ble påvirket.

Resultatet var nedslående, da 6 av 10 var lite tilfreds med oppfølging fra hjelpeapparatet, og 7 av 10 følte seg helt glemt. Når man fra både internasjonale og nasjonale studier vet at barn som har vært utsatt for vold og overgrep har større risiko for å utvikle både fysiske og psykiske helseplager, og samtidig mister hjelpetilbud, er det ikke vanskelig å tenke seg til at barna blir påvirket.

40% av barna hadde økende bekymringer og 60% følte seg mer ensomme. Samtidig var det flere som hadde slitt med økende tegn på aggresjon, sinne, tristhet og nedstemthet. 20% hadde derimot det bedre, og det er da nærliggende å tro at dette gjelder barn som har det mer krevende på skolen.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utført en undersøkelse blant ungdom i alderen 13-16. Det kom frem at 80% av dem som opplevde vold og overgrep under nedstengingen hadde opplevd dette tidligere. Videre kom det frem at ungdom opplevde at skolehelsetjenesten og psykisk helsevern ble redusert eller forsvant.

Rapporten ble laget på oppdrag av Bufdir, og funnet som overrasket mest gjaldt nettovergrep under nedstengningen. Det kom frem at halvparten av dem som hadde opplevd seksuelle overgrep på nett sa dette skjedde for første gang i løpet av nedstengningen i vår.

Mye tid ble naturlig nok tilbrakt bak skjermer da alt annet var nedstengt, men når vi vet at denne formen overgrep er like skadelig som fysisk overgrep er dette et felt det også må brukes mer ressurser for å bekjempe. Samtidig må vi informere våre barn slik at de er klar over at dette er en reel fare, og lære de hvordan de kan beskytte seg selv og be om hjelp.

Barna er fremtiden, men hvilken fremtid venter dem

Nedprioritering av barn og unge vises også ved at helsesykepleiere ble omdisponert til å løse koronaoppgaver, selv i kommuner uten et eneste smittetilfelle. Helsesykepleiere er spesialiserte til å fange opp og følge opp sårbare barn og ungdom.

Nå er det på tide at den psykiske helsen til denne gruppen blir satt mer lys på. Det sies at barna er fremtiden, men vi er redde for fremtiden til disse sårbare barna når de har fått en ødelagt barndom.

Forebyggende arbeid tidlig er tross alt bedre enn å reparere et sykt barn/en syk voksen i fremtiden, både om man ser fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og for hvert enkelt individ om å få et så godt liv som mulig. En god barndom varer livet ut sies det, så ta da vare på barna en gang for alle.

Det er ett år siden samfunnet ble nedstengt. Meldinger til barnevernet om barna man var bekymret for stoppet brått opp, men barna er jo der, bare enda mer gjemt enn før. Barna som går med vonde hemmeligheter, skam og skyld.

Hvordan møter vi barna i samfunnet nå som det gradvis åpnes igjen, sees det ekstra etter tegnene som kan vekke bekymringer i oss? Tørr du å se og agere på det du ser, for du må tørre å tenke at de barna kan være rett foran deg, de som blir slått, utskjelt for å være til eller på nettene ligger i frykt for hva de kan vente seg.

Ta kontakt med de barna, og selv om de kan prøve å skjule det for deg ikke gi deg og fortsett å bry deg. Ingen kan redde alle, men alle kan redde en og du kan være den ene som utgjør en forskjell for akkurat dette barnet som står foran deg.