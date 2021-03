Henlegger saken mot Verftet

nyheter>>

Utestedet arrangerte en musikkbingo 29. desember i fjor. I etterkant viste deg seg at covid-smitte hadde spredd seg som en brann i tørt gress under arrangementet. Noen ble syke, mange måtte i karantene. Harstad kommune politianmeldte forholdet.

Begrunnelsen for henleggelsen er at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at musikkbingoen slik den ble gjennomført var et kulturarrangement, jf. covid-19 § 13a bokstav b).

Det er heller ikke funnet bevist at serveringsstedet ikke hadde lagt til rette for smittevernforsvarlig drift i tråd med nevnte forskrift § 14a, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.