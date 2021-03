nyheter>>

Representant Kristian Eilertsen (Frp) leverte en interpellasjon til torsdagens kommunestyremøte. Han ville vite hva som egentlig gjøres for at kommunen skal komme på offensiven overfor sektormyndighetene når det gjelder den rasutsatte strekningen på fylkesvei 7742. Kommunen har som kjent vist vilje til å delfinansiere med et tilskudd på 20 millioner kroner til et mulig permanent overbygg, etter forslag fra ordføreren.

Fylkesrådet vil ikke prioritere rasutsatt vei i Harstad: – Overbygg er eneste løsning – Jeg er skuffet over svaret. Fylkesrådet sier at de som bor på Aune må vente i mange år til før noe skikkelig rassikring kommer på plass, sier fylkestingsrepresentant Kristian Eilertsen (Frp).

I sitt svar poengterte Opsal at Statens vegvesen utførte sikringsarbeider på veien for 15 millioner kroner i 2017. Arbeidene besto i 5000 kvadratmeter sikringsnett, 550 bergbolter og 50 stag for stabilisering. I tillegg ble bergskjæringen langs vegen sikret med fanggjerder for å stanse is- og steinsprang.