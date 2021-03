Ville ikke betale trafikkbot, tingretten sier hun skal

nyheter>>

5. februar i år ble hun ilagt en bot i Sørvik i Harstad for å ha kjørt for nært kjøretøyet som lå foran hennes personbil, slik at sikkerhetsavstanden ble for liten. Hun holdt 70 km/t. Fartsgrensen på stedet er 80. Der og da vedtok ikke kvinnen tilbudet om at saken kunne avgjøres ved å akseptere et forenklet forelegg. Førerkortet hennes ble beslaglagt på stedet.

I retten ba hennes forsvarer om frifinnelse. Aktor i saken påsto at hun burde dømmes til en bot på 8.200 kroner. I tillegg ville påtalemakten at hun mistet førerretten for en periode av tre måneder, og at hun burde dømmes til å betale sakskostnader.