Ved totida onsdag frisknet vinden til, dreide østover og lempet bølger og kraftige kast inn åpningen bak moloen. Det er dårlig nytt for båtene ved flytebrygga som ble lagt ut i fjor med plasser for litt større båter.

Etter hvert ble det for mye for en av utriggerne ved båten som lå ytterst på brygga. Innfestingen, som er laget av treverk, ble splintret. Utriggeren snudde opp-ned, og kunne gjort skade på båten som var fortøyd i den, hadde det ikke vært for kjapp innsats fra havna.