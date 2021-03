Statsråd Astrup har onsdag innspillsmøte med Harstad

nyheter>>

I dette møtet ønsker statsråden å møte dere for å høre om gode eksempler på lokalt og regionalt arbeid som bidrar til å styrke småbyene. Regjeringen er opptatt av at småbyer rundt omkring i landet har potensial til å være regionale kraftsentre og styrke utviklingen i distriktene. Det er kommuner, fylkeskommuner, lokalt næringsliv, lag og foreninger som best kjenner de lokale utfordringene og mulighetene. Strategien skal derfor bygge på lokale og regionale behov og forutsetninger. Regjeringen ønsker seg mange gode ideer, innspill og forslag til ny politikk og tiltak.

Statråden og KMD setter pris på at dere ønsker å delta på politisk innspillsmøte om småbyen som regionalt kraftsenter og ser fram til å høre deres innspill til strategiarbeidet. Vi ber om at alle respekterer avsatt taletid sånn at alle de inviterte slipper til med sine innlegg.