Da flertallet i formannskapet stemte for å videreføre koronarestriksjoner til 26. mars, var det uenighet om skjenkeforbudet burde videreføres slik at det også gjelder for restauranter. Etter råd fra kommuneoverlege Jonas Holte ble forbudet videreført.

Bark-eier Nils Arthur Geitanger har i intervju med Harstad Tidende sagt at restauranten ikke kan fortsette å tape penger.