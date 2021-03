nyheter>>

For ungdom over hele landet, har skolen vært ganske annerledes det siste året. Tilde Oline Hilstad går i 9. klasse på Stangnes ungdomsskole, og begynner å bli rimelig klar for at skoledagen snart blir mer normal:

– Jeg er dritlei korona og Antibac. For meg som er ganske skolelei i utgangspunktet, så gjør ikke korona det akkurat bedre, sier hun.