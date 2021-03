Bygdefolket leter etter hunden Boss (1): – Vi regner med at han er redd og ligger under en busk

nyheter>>

De fleste hunder som blir borte kommer til rette etter relativt kort tid. Søndag er det imidlertid over ett døgn siden hunden sist ble observert. Boss forsvant da matfar kjørte skuter på innmark opp til utmarksgjerdet i forveien, slik de bruker.

–. Pappa stoppet på toppen mot utmarka og ventet på hunden. Pappa og Boss bruker å møtes de der oppe. Denne gangen kom ikke hunden. Han ventet en time på Boss. Det har aldri skjedd før at han ikke har kommet opp, sier Elise Frantzen som er datter av hundeeier.

Bruker å gi fra seg lyd

Engelsksetteren er en unghund på ett år. Den har ifølge Frantzen dårlig retningssans, så det er ikke første gangen at den har kommet bort, men aldri så lenge.

Når han har blitt borte før har han satt seg ned og hylt, og da har vi funnet ham. Nå har vi ikke hørt noe, sier Frantzen.

Boss er hvit og litt lysebrun på hodet og har på seg refleksbånd.

Engasjert bygdefolk

Familien har lagt ut etterlysning på sosiale medier i et håp om at noen kanskje har sett eller hørt Boss.

–. Responsen fra bygdefolket har vært veldig bra. De har ringt og sendt meldinger med forslag til hvor vi kan lete. Vi har fått hjelp fra folk vi ikke kjenner, som tilbyr seg å gå ut i marka. Folk har søkt fra Storjorda og ned til Sørvika, forteller Frantzen.

Været har det siste døgnet ikke vært det beste med tanke på hvor lenge hunden klarer seg selv ute.

– Vi har hørt historier om settere som har vært ute i en uke. Vi regner med at han er redd og ligger under en buske. Det kan være at han hører oss, men ikke tør å komme fram. Han er ung, vi tror ikke han er død ennå, sier Frantzen.

