Evenesværingen har vært politisk nestleder i Nordland Senterparti i fire år (to perioder), men nå mener han det er på tide å gi seg og la en annen ta over stafettpinnen.

– I tillegg til å være politisk nestleder, er jeg også varaordfører i Evenes og fylkestingsrepresentant i Nordland. Jeg er også aktiv i det politiske arbeidet i lokallaget i Evenes. Det er ikke fordi at jeg er lei av jobben jeg slutter, men at det blir for mye, sier Nilsen.