Torsdag ble det rapportert om to nye smittetilfeller i Harstad. Én av disse har ukjent smittevei. Per dags dato er det to slike smittetilfeller i kommunen.

– Vi ønsker ikke å kommentere enkelttilfeller konkret. Det vi kan si er at det ikke er noe nytt behov for å gjøre noe mer enn det vi har gjort, at det er kjente nærkontakter og at vi driver målrettet testing, sier kommuneoverlege Jonas Holte.