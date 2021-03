nyheter>>

Byggingen av VM-arenaene i Qatar har ført til at mer enn 2.500 arbeidsfolk har dødd under forberedelsene. Det er i hovedsak tale om arbeidsinnvandrere som har levd under umenneskelige forhold med dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Fotballfesten har blitt et symbol på den uverdige måten arbeidstakerne har blitt behandlet på. Nå går flertallet i Troms og Finnmark fylke inn for boikott av verdensmesterskapet.