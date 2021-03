Gransking av ny UiT-rektor får ikke konsekvenser

nyheter>>

23. desember vedtok styret i Universitetet i Bergen (UiB) å sette i gang en ekstern gransking av den såkalte Knudsen-saken, hvor påtroppende UiT-rektor Dag Rune Olsen er involvert.

Det var i løpet av sommeren og høsten i år at den tidligere NHO-toppen Tom Knudsen var i forhandlinger med daværende rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen. Forhandlingene gikk ut på at universitetet skulle overta Knudsens selskap som hadde en idé om en arbeidslivsportal for inntil 20 millioner kroner.