Kristin Røymo (Ap), Irene Lange Nordahl (Sp) og Alf Normann Hansen (SV) mener bevilgningene til Troms og Finnmark må økes. Ifølge dem er ikke 6 milliarder tilnærmet nok.

– Det er kritisk lite penger. Vi vil minne om at etterslepet bare på veier i vårt fylke er beregnet til å være rundt 10 milliarder. Det innebærer at denne NTP-rammen må økes betydelig for å kunne redusere etterslepet og sikre fylkesvegstrekninger som har stor eksportverdi, skriver de i en pressemelding.