Driver «etterforskning» på den gamle sykehustomta

Vol.no: Besikt AS er et rådgivende ingeniør- og takstfirma som er engasjert av SP Maskin AS i Harstad. Entreprenøren forsøker å finne ut hva som fantes av bygninger i perioden fra 1945 til 1960. Selskapet har begrenset «etterforskningen» til en mindre del av tomta, og som de har ringet inn med rødt på illustrasjonen de har sendt kommunen.

Rettslig strid

Årsaken til at de ønsker informasjon om bygg fra denne perioden, er et rettslig oppgjør mellom Nordlandssykehuset og SP Maskin AS, der sistnevnte tapte søksmålet i Hålogaland lagmannsrett. Selskapet har fått ansvaret for forurensede masser som ble gravd ut i 2017, flere år etter at det nye sykehuset ble bygget.