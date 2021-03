Nedgang på boligprisene i Harstad: Her er forklaringa

nyheter>>

Dette har nok sin forklaring i naturlige konjekturer i markedet og utvalget av objekter som til enhver tid befinner seg der og som blir omsatt, ifølge Maria Thørnquist Liljedal, daglig leder i DNB Eiendom.

– Det er blant annet i snitt solgt flere dyre eneboliger og leiligheter i januar enn i februar. Dette gir samlet sett et utslag i snittprisen i markedet som sådan. Ser vi omsetningene i Harstad under ett innenfor de tre forutgående månedene gir det oss derimot et annet bilde med 95 salg i begge periodene.