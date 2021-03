To nye smittetilfeller onsdag

nyheter>>

– Vi har fått to positive prøvesvar i dag. I tillegg har to personer testet positivt på hver sin hurtigtest. De to har også tatt ordinære koronatester som vi forventer svar på i torsdag, melder Øivind Arvola, kommunikasjonssjef i Harstad kommune.

24 personer er nå tilknyttet dette utbruddet.