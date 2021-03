nyheter>>

Vol.no: Advokat Tore Vikan har tatt ut tvistemål ved Ofoten tingrett, og saksøker Lødingen kommune for advokatutgiftene som en bruker av helsetjenester har hatt i forbindelse med vedtak om personlig assistent.

Etter at saken nå har blitt berammet som tvistemål ved Ofoten tingrett i slutten av mai, som skal gå over to dager, har Sivilombudsmannen avvist videre behandling av advokatens klage. Årsaken er at Sivilombudsmannen ikke kan behandle saker som er berammet ved norske rettsinstanser.