Opplever mangelfullt smittevern på Hurtigbåten: Dette svarer Troms Fylkestrafikk

Fredag ble Erika Toth overrasket over mangelen på smittevern på hurtigbåten. Daglig leder i Troms fylkestrafikk derimot, er overrasket over at passasjerer ikke tar mer ansvar for godt smittevern selv.