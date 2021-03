Nå skal ny fagskole for brann og redning til 620 mill. legges på anbud

nyheter>>

I en pressemelding skriver Statsbygg at Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Statsbygg om å bygge en ny fagskole for brann- og redningspersonell i Tjeldsund. Nyheten er at denne nå leges ut på anbud og således er ett stort skritt nærmere realisering.

– Fagskolen skal bli den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Skolen, som blir underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vil tilby en toårig utdannelse for brann- og redningspersonell. Utlysningen av entreprisene vil skje i Mercell-portalen nå i begynnelsen av mars, skriver Statsbygg.