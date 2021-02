Høgli snakker ut om TIL-boikotten: – Enormt mange dør og det skjer fordi vi skal ha VM der

nyheter>>

Fredag morgen ble TIL den første eliteserieklubben i Norge til å boikotte VM i Qatar. De oppfordrer NFF til å gjøre det samme. The Guardian skrev denne uken at minst 6.500 gjestearbeidere er døde etter at Qatar ble tildelt fotball-VM.

– Det hadde fortsatt vært syke tall om det var mange færre antall døde. Nå bestrides det jo litt om alle de døde kan tilknyttes mesterskapet, men likevel: Det er enormt mye, og det skjer på vegne av fotballen. Det er fordi det er noe vi skal ha der nede, sier Tom Høgli.

Lokalavisa iTromsø møtte han i TILs nye lekestue for breddeidretten, Lerøyhallen, på Sør-Tromsøya. Skånlendingen Høgli, som har 49 A-landskamper, er nå ansvarlig for samfunn og bærekraft i TIL.

– Jeg tror nok sikkert at mange har lent seg på dialog – og det er det beste virkemiddelet å starte med. Når ikke dialog og diplomati fungerer føler vi at vi må si fra, sier han om TILs boikott av fotall-VM i Qatar.

– Er du overrasket over at TIL er først i Norge av eliteserieklubbene og en av de første toppserielagene i verden til å ta et slikt standpunkt?

– Ja, det kan du kanskje si. Men det betyr ikke at det ikke er mange andre klubber som kanskje tenker det samme, svarer han.

Diskuterte med TIL-kolleger

Tom Høgli har lenge engasjert seg i kampen for menneskerettigheter og arbeidsvilkår – blant annet i forbindelse med fotball-VM i Qatar:

For noen dager siden satt han, daglig leder Øyvind Alapnes og William Frantzen i TIL og snakket om teamet. Da diskuterte om det ikke var på tide at klubben burde ta et standpunkt.

– Spesielt de siste par dagene har vi jobbet mye med dette, sier Høgli.

Og allerede har klubben gjort et styrevedtak om boikotten.

– Dette er noe vi kom frem til i lag. Det kom jo ut en ny rapport som bare var nok et eksempel på at dialogen og kritikken som er rettet ... Det hjelper ikke så mye. Hva gjør vi da? Da tenker vi at vi må finne frem et nytt verktøy, sier Høgli.

– Vi føler det er en del av toppfotballens ansvar å si fra, legger han til.

TIL kommer ikke til å promotere fotball-VM på sine nettside eller andre flater. Om det skulle komme noen økonomiske godtgjørelser til Tromsø IL i forbindelse med VM, så tar ikke klubben imot et rødt øre.

– La oss si at det er noe «regner ned» på oss. Da skal vi ikke ta imot det, sier Høgli.

For seint ute?

Allerede 24. mars starter VM-kvaliken for Norge. Da er Gibraltar motstander.

– Bør Norge være med i kvaliken?

– Ja, det kan de godt være. Men om vi kvalifiserer oss – noe som vil være en enorm prestasjon – så mener vi man bør si nei.

Kvalikkampene skal han se på, men selve VM i Qatar går ikke på TV hjemme hos Høgli. Mesterskapet spilles 21. november – 18. desember 2022.

– Nei, jeg har et mål om ikke å se på VM i Qatar, sier han.

– Går det an å håpe på at fotball-VM arrangeres et annet sted i 2022?

– Ja, det er lov å håpe på det. Men da skal mye skje. Veldig mye skal skje, som ikke har skjedd på alle disse årene her. Det kan være vi er for seint ute, rett og slett. Kanskje burde dette kommet for mange år siden. Men vi kan ikke tenke sånn heller. Vi må bare ta de valgene som vi ønsker å ta, sier Høgli.

Håper flere melder seg på

Han har ikke vært i kontakt med NFF før TIL gikk ut med oppfordringen av boikott.

– Hva forventer du å høre fra NFF?

– Jeg forventer ikke at dette skal endre så mye. Klart, kommer det flere klubber så kan det være at det blir en ny debatt. Men de sa vel senest for et par dager siden at de står på linjen om dialog. Har ikke hørt noe annet, i alle fall, svarer Høgli.

Etter at nyheten om TIL-boikotten ble kjent fredag morgen, har han fått en hel haug med henvendelser, fra både media og andre.

– Trodde jeg var ferdig med så mange mediehenvendelser, sier han med et smil.

TIL ble den første klubben i Norge som oppfordret til boikott, senere fredag fulgte Strømsgodset etter.

Bodø/Glimt har uttalt at de har saken på dagsorden.

– Ja, jeg håper absolutt at de støtter boikotten. Jo flere klubber som blir med, jo bredere blir det jo. Og en enda bedre debatt kommer ut av det. Står vi alene, er det ikke mye man får gjort, sier Høgli.

– Liten pris å betale

Han hadde Ståle Solbakken som trener i FC København. Som kjent er nå Solbakken landslagssjef. Blir det en boikott, sitter Norge hjemme når VM i 2022 spilles – uansett om de har kvalifisert seg eller ikke.

Og drømmen om et første fotball-VM for Norge siden 1998, blir i så fall knust.

– Ja da, men jeg må si det er en liten pris å betale i forhold til den andre siden. Det går ikke an å argumentere sånn. Det kan ikke være slik at fotballen skal være et unntak. Når vi arrangerer ting, kan det ikke være på denne måten, sier Høgli.

Han peker på at en del av verdensøkonomien er tilknyttet fotballen.

– Da er det en plikt å bidra til bærekraft. Jeg sier ikke at fotballen kan redde verden, men fotball kan bidra med der de er, og hva vi skal arrangere, sier Høgli.

– Hvis TIL hadde hatt en spiller som var A-landslagsaktuell, hadde dere likevel gjort dette?

– Ja, vi får jo en inn i trenerteamet, understreker Høgli.

Fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen ble nylig klar for både A-landslaget og TIL.

– Vi kan ikke pålegge noen noe som helst. . Vi kan heller ikke pålegge spillerne individuelle valg, som å slå av TV-en eller ikke å reise. Det her er det vi som klubb står for. Men det er veldig bredt forankret i spillergruppen. De står veldig bak det, sier Høgli.

– FIFA må restartes

– Hva synes du om FIFA?

– Jeg har jo skrevet litt av hvert om det. Det (FIFA) er i utgangspunktet en god idé, men det fungerer ikke akkurat nå, det fungerer ikke med sammensetningen av folk, det fungerer ikke med den strukturen de har. Det er altfor lett å skaffe seg innflytelse. Og det er veldig lukket. Det burde vært rensket opp i FIFA og «restartet». Hadde det vært en PC, så hadde du restartet den.

– Nye folk og nye ideer må inn. Helt klart. De bevarer ikke det som etter min mening er fotballens idé: Samhold, folkefest og kose seg med idrett.

Han fnyser av dem som mener at idrett og politikk ikke skal blandes.

– Fotballen er virkelig en del av storpolitikken. Se hvor mye penger som ulike land bruker bare på å arrangere et mesterskap. Det tilføres fotballen masse penger – og da må også vi gjøre noe i retur, sier Høgli.

Han mener det er forbund, som NFF og FIFA, som må handle – ikke nødvendigvis enkeltspillere.

– Det er ikke individuelle valg som er viktig. De største aktørene må ta et ansvar. Alle de fotballspillerne jeg kjenner i Norge har et brennende engasjement. Det gjelder Ståle (Solbakken) også. Jeg kjenner fotballen godt i Norge. Det er flere forbund som må på banen, og så er det opp til FIFA, sier Tom Høgli.

– Styret som tar stilling til dette

Direktør Lise Klaveness for toppfotball og landslag i NFF har tidligere oppfordret til boikott av Qatar-VM.

Hvorvidt NFF deler TILs synspunkter på en boikott, ønsker hun ikke å uttale seg om.

– Det er styret i NFF som tar stilling på organisasjonens vegne i denne og andre politiske saker, skriver hun i en tekstmelding til iTromsø.