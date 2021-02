Tilreisende til Harstad testet positivt for koronasmitte

nyheter>>

En tilreisende som kom med fly fra Oslo til Harstad 19. februar har testet positivt for covid-19, melder Harstad kommune.

– Personen gikk selv og testet seg etter ankomst slik kommune anbefaler. Det er generert få nærkontakter, og FHI sporer de som eventuelt satt i nærheten på flyet.

Forrige positive tilfelle i Harstad var 28. januar.

– Vi har ikke bedt om at denne testes for mutert virus, siden dette er et enkeltstående tilfelle. Testing for muterte virus vurderes fortløpende, og blir gjort spesielt ved større utbrudd, skriver kommunen.

– Vi forventer flere smittetilfeller fremover, så vi anbefaler at tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.

Ifølge kommunen er det alt de har av informasjon onsdag.

Harstad Tidende oppdaterer saken.