nyheter>>

VOL skrev om denne saken første gang onsdag 17. februar, og da kunne kommunedirektøren fortelle at han mente at taksameteret hadde løpt vel raskt for advokat Tore Vikan fra Bodø. Advokatens honorar skal etter det kommunedirektøren opplyser ha kommet opp i flere titalls tusen kroner, noe kommunedirektøren reagerer på.

Saken gjelder en bruker i kommunen som mener at han ikke har fått den bistand han trenger fra personlig assistent, som kommunen er forpliktet til å bidra med.