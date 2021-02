nyheter>>

Rådmann Bjørn Tore Sørensen er fornøyd med at kommunen kan avlegge et regnskap for 2020 med et solid økonomisk resultat, men poengterer at det ligger store utgifter foran kommunen i form av økte finanskostnader grunnet økningen i lånegjelden som skoleutbyggingen medfører.

Resultatet gir en buffer for å kunne gi gode og forutsigbare tjenester i den utfordrende økonomiske situasjonen som ligger foran kommunen.