Det var rett og slett ei monsteruke for torskefisket i forrige uke. Det kom så mye fisk på land at flerre mottak måtte begrense mottaket av fisk. I Andøy var det ingen mottak som tok i mot fisk søndag.

10.755 tonn torsk gikk over kaikanten fra båt til mottak i forrige uke. Til sammenligning var det landet 12.576 tonn torsk i regionen per uke seks. Det betyr at det nesten ble fisket like mye på ei uke som det ble gjort de seks foregående ukene til sammen.