– Tiltalen er klar, og neste skritt er at saken blir beramma for domstolen. Tiltalebeslutninga var klar 21.1, forteller politioverbetjent Kathrine Grimnes ved Målselv lensmannskontor til Nye Troms.

I september i fjor dro politiet og Mattilsynet ut til et gårdsbruk i Målselv for å gjøre undersøkelser på bakgrunn av en bekymringsmelding. På gården fant de 80 døde sauer, og 11 sauer som var i så dårlig forfatning at de ble nødslaktet på stedet.