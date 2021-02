nyheter>>





– Det blir den største Fæsterålen noensinne. Vi er store optimister med tanke på at vi kan arrangere festivalen i slutten av august, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Han understreker at festivalen er en av de siste store sommerfestivalene, og at det derfor er større sannsynlighet for at de får arrangere den sammenlignet med om de hadde arrangert den i juni.