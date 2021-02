Visit Harstad-million skal behandles på nytt etter lovlighetsklage

nyheter>>

Næringssjef Bjørn Akselsen er oppført som saksbehandler på søknader hvor blant annet Visit Harstad ble tildelt én million kroner. Akselsen sitter i styret til Visit Harstad og er erklært inhabil. Fra kommunalt hold og fra Akselsen selv hevdes det at hans navn kom på sakspapirene ved en feil, og at han ikke har deltatt i saksbehandlingen.

Næringssjef satt i styret til Visit Harstad samtidig som han var saksbehandler da selskapet ble tildelt 1 million av kommunen Næringssjef Bjørn Akselsen i Harstad kommune satt i styret til Visit Harstad, samtidig som han var saksbehandler for ei tildeling på en million kroner til reiselivsselskapets nye prosjekt. Harstad Høyres Nils Johan Holte og Nina Dons Hansen mener saken skurrer.

Vil ikke rokke ved tilliten

Kommuneadministrasjonen tar imidlertid den angivelige blunderen til etterretning.

– Harstad kommune er opptatt av at det ikke skal kunne rokkes ved tilliten til den kommunale saksbehandlingen og vedtakene som politikerne i utvalgene har truffet, skriver varaordfører og utvalgsleder Espen Ludviksen (Sp) i en pressemelding.

Sakene som skal opp til ny behandling i plan- og næringsutvalgets møte 8. mars er "Opplevelsesharstad" og "Attraktiv konferanseby".

– Vi ser at dette er uheldig at Bjørn Akselsen sitt navn står på sakspapirene. Akselsen er svært opptatt av sin egen habilitet, og har ikke gjort noe feil i denne saken – eller påvirket utfallet, hevder Ludvigsen og kommunedirektør Hugo Thode Hansen i en pressemelding.

Nullstiller vedtak

Ifølge varaordfører og kommunedirektør var alle opplysninger kjent da politikerne foretok tildelingen.

– Men vi ønsker ikke at det skal herske tvil rundt vår saksbehandling. Derfor tilrås det nå at vi nullstiller vedtakene i de to sakene og lar utvalget behandle sakene på nytt, sier utvalgsleder Ludviksen og kommunedirektør Hansen.