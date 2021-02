Nordlaks overtar utviklingskonsept

nyheter>>





– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med Hydra om overtakelse av dette utviklingsprosjektet. Konseptet passer godt inn i vår utviklingsstrategi, og vi har stor tro på konseptet. Denne typen teknologi er et riktig bidrag både til videreutviklingen av Nordlaks og til det teknologiske mangfoldet i havbruksnæringen, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i en pressemelding.



Selve produksjonstanken består av en semilukket konstruksjon for oppdrett av laks med passiv vannutskifting. Passiv vannutskifting betyr at man baserer seg på naturkreftene for vanngjennomstrømming.



– Tanken bak konseptet er å utnytte de komparative fortrinn for oppdrett av laks som man har i Norge, og samtidig ta i bruk tekniske løsninger for å adressere miljømessige utfordringer som lakselus. Dette er en god løsning også ut fra et bærekraft- og fiskevelferdsperspektiv. Når vi overtar dette utviklingsprosjektet så begir Nordlaks seg samtidig inn på et nytt og interessant utviklingsspor, sier Welde.

Trygge på realisering

Nordlaks jobber nå videre med prosjekteringen i samarbeid med designpartner NSK Ship Design AS i Harstad. Dette er det samme selskapet som har designet havfarm 1 og 2 for Nordlaks.



– Vi kan ikke si så mye om tidslinjen for bygging og drift enda. Vi har gjort en grundig vurdering av produksjonstanken og er trygge på at vi skal klare å realisere det i tråd med tilsagnet og gründernes konsept og ambisjoner. Nå setter vi inn våre ressurser for å få til nettopp det, fortsetter Welde.



Produksjonstanken er om lag 72 meter i diameter og selve konstruksjonen stikker 31 meter under vann. Tanken er helt tett ned til 20 meter, og har dobbel rømmingssikring. Fôringssystemer og andre oppdrettstekniske funksjoner vil være integrert i selve produksjonstanken.

Tilgang på kapital

De to selskapene overtas fra Hydra Salmon Holding AS. Styreleder Hydra Salmon Holding, Olav Klungreseth, sier at de er glade for samarbeidet med Nordlakls, og at de har funnet en løsning på hvordan prosjektet skal realiseres.



– For oss er det leit å gi slipp på et prosjekt vi har jobbet mye med og har veldig tro på, men samtidig handler dette om tilgang på kapital og at prosjektet også er avhengig av en industriell aktør for å lykkes. Gjennom havfarmprosjektet har Nordlaks vist at de har evne til å styre og drive frem kompliserte utviklingsprosjekter, og vi er både spent og forventningsfull til at Nordlaks tar prosjektet videre, sier Klungreseth i pressemeldingen.