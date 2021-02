nyheter>>

Et av punktene på agendaen for onsdagens møte i Ungdomsrådet i Harstad, var å finne ut hvilke artister og foredragsholdere ungdommene kunne ønske å se og høre på den årlige konferansen "Ly for stormen" i Harstad.

Høsten 2020 ble konferansen digital som følge av koronarestriksjoner, men i 2021 er håpet at det skal bli mulig å samles fysisk igjen; til kulturelt påfyll med temaer som ytringsfrihet og menneskerettigheter.