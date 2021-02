Fire menn dømt i kongekrabbe-sak

nyheter>>

Den 56 år gamle mannen ble i Nord-Troms tingrett dømt for grovt heleri av kongekrabbe. Ifølge dommen har han i ti år, fra 2009 til 2019, omsatt minst sju tonn kongekrabbe som han kjøpte fra en person i Finnmark, ifølge Fiskeribladet, som først omtalte saken.

Saken ble avgjort ved en tilståelsesdom, og 56-åringen erkjente at han visste at kongekrabben var ulovlig fangstet. Dermed ble straffen senket fra to år ubetinget fengsel.

Mannen har ifølge dommen fraktet krabbene til Sørlandet, der de ble solgt i umerkede esker. Mesteparten ble solgt mot kontant betaling, men noe ble også fakturert gjennom hans firma.

Inndrar 452.000 kroner

I en ransaking hjemme hos domfelte fant politiet 268.000 kroner i kontanter.

– Mannen har forklart at alt stammer fra oppgjør etter siste salgsrunde, fremgår det i dommen.

Pengene er allerede beslaglagt, og 452.000 kroner er inndratt fra 56-åringen. Mannen er også fradømt retten til å drive kjøp og salg av fisk og skalldyr i næringsvirksomhet i en femårsperiode.

Den dømte ville ikke bidra til å knytte andre til saken.

Tre menn dømt i Bergen

I alt 52 personer har ifølge Økokrim vært under etterforskning i kongekrabbe-saken siden november 2019. Flere slike saker vil bli ført for domstolene i år.

I Bergen tingrett ble tre menn i 30-årene i forrige uke dømt for heleri og hvitvasking av ulovlig fangstet kongekrabbe. To av dem ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel og inndragning av 130.000 kroner for kjøp av 700 kilo kongekrabbe.

En tredje mann ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha bistått med å koble sammen kjøpere med en transportør.

Inndro 17 millioner

Dommen er et resultat av samarbeid mellom Finnmark politidistrikt og Økokrim.

Flere politidistrikter har vært involvert i etterforskningen, som er rettet inn mot et nettverk av ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe over store deler av landet.

Før jul i fjor ble en mann dømt til tre år og fire måneders fengsel for hvitvasking og transport av ulovlig omsatt krabbe, etter at Økokrim anket dommen til Borgarting lagmannsrett. I tillegg ble det inndratt 17 millioner kroner fra domfelte.

