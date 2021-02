nyheter>>

Det var i 06.30-tiden politiet fikk melding om en brann i en gammel murbygning i sentrum av Harstad. Syv personer ble evakuert fra bygningen i Strandgata. Operasjonsleder Rune Nilsen opplyste da til Harstad Tidende at det ser ut som at det er et sikringsskap som er årsaken til brannen, men at det var foreløpig for tidlig å trekke noen konklusjoner.

26. januar foretok politiet åstedsundersøkelse i leilighetsbygget hvor brannen trolig oppsto.