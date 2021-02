nyheter>>

Rune Bergsmo er ei fornøyelig frøken. Med sin forestilling «Kræsj i mamelukken» har hun laget en fornøyelig forestilling for barn. Og som samtidig foreldrene med glede kan være med på, uten å kjede vettet av seg. For til det er poengene underveis så pass bra, og den musikalske kvaliteten så høy, at man koser seg, uansett alder.

Verdens tøffeste mamelukkband

Hun introduserer bandet sitt som «Verdens tøffeste mamelukkband». Nå er journalisten usikker på om det finnes veldig mange mamelukkband, men desto mer sikker på at dette er blant de aller tøffeste. Med Tore Bruvoll, best kjent fra Hekla Stålstrenga, som gitarist, er i alle fall backingen i de beste hender.