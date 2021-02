nyheter>>

To små barn var bare sekunder i fra å bli kjørt ned i mørket tirsdag kveld, i det bilen bak Lind førsøkte seg på en forbikjøring, akkurat i det barna løp over veien.

Lind beskriver opplevelsen fra førersetet som om tiden stoppet opp, uten at hun kunne gjøre noe annet enn å bare å krysse fingrene for at sekundene skulle spille på lag.