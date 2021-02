To turgåere har gått seg fast ved Botnfjellet: Røde Kors bistår

nyheter>>

To turgåere får fredag kveld hjelp fra Røde Kors til å komme seg ned fra Botnfjellet i Tjeldsund.

16.15:

Politiet får en melding via AMK om at de to turgåerne har bedt om bistand, og tar kontakt med Røde Kors.

17.00:

Troms politidistrikt melder via Twitter at to turgåere har gått seg fast i området ved Botnfjellet i Tjeldsund, og er slitne.

– Vi har kalt inn mannskaper fra Røde Kors for å bistå turgåerne, melder politiet.

17. 15:

Eirik Kileng ved operasjonssentralen forteller til Harstad Tidende at både innsatsleder fra Harstad og to snøscootere er på vei til stedet:

– Røde Kors bistår med snøscootere som vil dra inn fra Kongsvik for å hente ned de to turgåerne fra fjellet. Innsatsleder på stedet vil ta de imot.

Kileng opplyser om at de to er forholdsvis unge, rundt 30 år.

– Turgåerne er godt kledd, og har utstyret i orden, så de er ikke i umiddelbar fare. Men det er dårlig vær i området, derfor rykker vi ut, sier han.

Kileng sier han er glad for at folk melder i fra til politiet om at de trenger hjelp.

Oppfordring:

Eirik Kileng har en generell oppfordring til befolkningen lokalt:

– Vi ønsker at folk tar ekstra hensyn til vær og vind i tiden fremover. Sjekk værvarsel og værvarsom.no før dere legger ut på tur, det er stor skredfare i nord nå. I disse dager er det best å holde seg i lavlandet. Kanskje er ikke dette helgen man skal legge ut på lang turer, sier Kileng.