nyheter>>

Det ble tema for formannskapsmøtet i Harstad kommune torsdag formiddag. Etter at kommuneoverlege Jonas Holte hadde redegjort for koronasituasjonen i kommunen, innstilte kommunedirektør Hugo Thode Hansen på å gå inn for lettelser på regelverket i koronaperioden.

- I en rolig periode er det vår innstilling at man tar et steg mot en normalisering av situasjonen. Dog er forutsetningen at dette bortfaller om smittesituasjonen endrer seg i negativ retning i kommunen, sa kommunedirektøren under møtet.