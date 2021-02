Pusser opp og har utlyst stilling - her blir det ungdomsklubb til høsten

nyheter>>

Ved skolens sørlige kortside går det en bratt steintrapp ned i undergrunnen. Der er inngangsdøra til bomberommet i skolens kjeller. Bak tykke ståldører ligger det bygningsmaterialer, deler til et helt nytt ventilasjonsanlegg, stoler og bord.

Det er her inne at Kila ungdomsklubb skal gjenoppstå, rundt 20 år etter at den siste tyggisen ble klistret under et av bordene og usømmelige strektegninger ble påført en betongpilar, i et upåaktet øyeblikk fra voksne.

Pusser opp

For noen år siden var det noen i Kilbotn som mente at ungdomsklubben burde åpnes igjen. En rekke personer har jobbet med prosjektet i noen år. For litt over et år siden vedtok kommunen å støtte klubben med lokale i tilfluktsrommet til Kila skole, der klubben holdt til før.

- Nå holder vi på å pusse opp. Lokalet må oppdateres i forbindelse med brann, ventilasjon og universell utforming, sier Liv Kristin Lauritzen.

Hun er én av pådriverne bak «prosjekt ungdomsklubb».

Til høsten kan klubben skilte med nyoppussede lokaler, kiosk, musikk og aktiviteter for ungdom. Klubbens nedslagsfelt er barn- og unge fra Medkila til Sandtorg, men hovedsakelig elever ved Kila skole.

Utlyser stilling

Det ble nylig utlyst ut en nyopprettet jobb som klubbleder i 20-30% stilling.

- Vi har forsøkt å få tak i en leder en stund. Før var det voksne som var ledere i en dugnadsbasert ordning, men vi kom ingen vei med det nå. Derfor har vi gått ut og søkt etter noen dedikerte - en trygg voksen som kan drive klubben sammen med ungdommen, sier Lauritzen.

Barn- og ungdom skal selv være med å drive klubben. De får også være med å bestemme hvilket tilbud som skal gis.

- Veien blir til mens vi går. Vi har hatt noen runder med ungdommen med liste over hva de ønsker, men ikke alt er spikret ennå, sier Lauritzen.

I jobbannonsen er det listet opp arbeidsoppgaver som den nye klubblederen vil få. Blant annet å lage en nettside.

Listen med ønskede kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver rommer langt mer enn å «ha et godt lag med ungdommen».

- Er det ikke mye å forlange for en stilling på 20-30 prosent?

- Det viktigste er at vedkomne er interessert og har lyst til å jobbe med barn- og ungdom. Det er andre kvalifikasjoner som teller mer enn hva søkeren har på papiret. Vi får se hvem som har lyst. Personlig egenskaper er viktigst, understreker Lauritzen.