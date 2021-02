nyheter>>

Det opplyser Kunnskapsdepartementet mandag.

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene i 10. klasse og VG3. Alle privatister får også gjennomføre eksamen, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag. Andre elever med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, samt elevene med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, får også gjennomføre eksamen som normalt.

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses.