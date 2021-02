UiT prøvde å lokke studenter ved å love «digg» kaffe latte. Det gikk skikkelig dårlig

nyheter>>

I en årrekke har vi, nordlendingene, latterliggjort kaffe latte-slurpende Oslo-borgere på Grünerløkka. Kaffe latten har vært selve materialiseringa av alt som er galt med storbyen, Oslo og denne Ring 3 som vi aldri blir helt trygg på nøyaktig hva, eller hvor, er for noe.

Men nå stirrer den knallharde virkeligheten oss i øynene: Det er oss. Vi har visst blitt kaffe latte-drikkere sjøl.

Det kan vi takke UiT for.

De har nemlig fått produsert en podkast-reklamesnutt for å rekruttere studenter til UiT. I reklamesnutten, som blant annet har blitt spilt i den populære podkasten «Aftenpodden», frister UiT med «digge kaffe latter», for studenter som flytter nordover. Attpåtil i flertall.

Det ble ikke spesielt godt mottatt. UiT opplyser om at reklamen fikk såpass dårlig respons at de valgte å trekke den.

– Vi registrerte raskt at digge kaffe latter ikke er noe som går hjem hos de vi har fått tilbakemeldinger fra. Det er vi lydhøre for. Vi lytter og forbedrer oss kontinuerlig, skriver avdelingsdirektør ved UiT, Heidi Adolfsen.

Traff feil målgruppe

Reklamen, som er laget av det Oslo-baserte reklameselskapet Clockwork, fikk også et helt feil publikum, kan UiT meddele:

– Lydspotten ble dessverre annonsert i blant andre «Aftenpodden», Stavrum & Eikeland, Verdens Gang og «Giæver og gjengen», opplyser avdelingsleder Kjetil Undseth i en e-post.

Han opplyser om at podkasten også har gått i hva UiT mener er podkaster som er mer rettet mot målgruppen de ønsker å nå, som «Alice & Bianca – Har du sagt A får du säga B, Schendis», «Kongen over alle podder», «Kjærlighetspodden», «Serieprat» og «Hun vs. Han».

Heidi Adolfsen opplyser at de fikk produsert to podkast-snutter, og at de ikke har mottatt negative tilbakemeldinger på den andre, som ikke ble trukket. Reklamesnuttene hadde en kostnad på til sammen 135.000 kroner.

– Prosjektledelse, utvikling av ulike ideer og produksjon av lydspotter har samlet kostet 40.000 kroner og samlet sum for mediekjøp fordelt over seks uker er 75.000 kroner, skriver Adolfsen på e-post.

Ingen på UiT har til tross for flere henvendelser ønsket å stille til intervju om kaffe latte-reklamen, men de har besvart lokalavisa iTromsøs spørsmål på e-post. Først etter at saken var ferdigstilt hadde de fredag ettermiddag sagt at de var tilgjengelig for intervju.

Nekter å offentliggjøre reklamesnutten

UiT har til tross for gjentatte forespørsler og innsynsbegjæring nektet å dele lydfila med kaffe latte-reklamen. Det nekter de sjøl om den altså har blitt avspilt i noen av landets mest populære podkaster, med flere titusener av lyttere, før den ble trukket.

– Vi har som nevnt tatt lydspotten av lufta og ønsker ikke å distribuere den, skriver Adolfsen til avisa.

UiT begrunner avslaget på forespørselen om å sende ut reklamesnutten ved å vise til offentlighetsloven.

Kaffe latte-rekonstruksjon

UiT har likevel sendt over den utskjelte reklamen – i transkribert utgave.

Lokalavisa iTromsø har produsert en rekonstruksjonen som viser hvordan reklamen kan ha hørt ut.

For å skape en rekonstruksjon av høyest mulig kvalitet, engasjerte Tromsø-avisa et "stjernespekket" lag til å fylle rollene som «Marte», «Hanna» og «mannlig voice». Teaterkritiker, journalist og vaktsjef hos iTromsø Marianne Lein Moe, har stemmen til «Marte». «Hanna» spilles av Marita Johansen, best kjent for sin deltakelse i «Idol» 2006, hvor hun kom på fjerdeplass. Rollen som «mannlig voice» fylles av iTromsø-redaktør Egon Holstad, som blant annet også har lånt sin voice, eller stemme om du vil, til NRK-serien «Puckers».

Den transkriberte versjonen av reklamen, og manus til iTromsøs rekonstruksjon, kan leses her:

« (Marte:) Hei, jeg heter Marte, jeg er student og går mitt andre år på UiT Norges arktiske universitet. I fjor tok jeg sjansen og flyttet for å studere juss i Tromsø. Folk skryter av fine toppturer og spektakulære naturforhold, i tillegg er det jo digge kaffe latter her også da. Men Hanna som jeg bor med, hun liker best å gå på toppturer. Der er vi litt forskjellige. Men nå er vi faktisk på tur ut.

(Hanna:) Ja, nå skal vi på konsert.

(Marte:) Ja, det skal vi faktisk.

(Mannlig voice:) Nord-Norge og UiT er rått. Så hva vil du studere? Sjekk ut UiT Norges arktiske universitet på uit.no.»

Hør iTromsøs rekonstruksjon her, til glede også for HTs lesere:

Bonus-rekonstruksjon

iTromsø har også fått produsert en Egon Holstad-rekonstruksjon-spesial – med Holstad i samtlige roller.

Hør spesial-rekonstruksjonen med Egon Holstad x 3 her: