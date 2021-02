Her vaier det samiske flagget over Tjeldsund

nyheter>>

På samefolkets dag var det samiske og norske flagget heist utenfor kommunehuset på Evenskjer, og ordfører Helene Berg Nilsen var glad for at kommunen kunne markere dagen på denne måten.

– Vi har lenge snakket om å få ei flaggstang utenfor kommunehuset, og nå har vi fått to. Når vi har blitt med i det samiske språkforvaltningsområdet, er det en selvfølge at vi også kan heise det samiske flagget. Feiringa av samefolkets dag i år blir for det meste på digitale plattformer på grunn av pandemien, men jeg håper at vi neste år kan få til et stort arrangement med mange aktiviteter.