Rødskjær-utbygging avhengig av at ny milliard-vei bygges som planlagt

nyheter>>

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 uttalt at noen av de største prosjektene i nasjonal transportplan må ses på med nye øyne etter koronapandemien. Uttalelsen har fått flere til å frykte at det blant annet betyr en nedprioritering av den planlagte Hålogalandsveien.

Selve utbyggingen skal være et prosjekt i samarbeid mellom det offentlige og private aktører, såkalt OPS-prosjekt. Dermed skal de rundt 10 milliardene veien koster nedbetales over 25 år etter at den er ferdigstilt. I skrivende stund ligger den an til å bli ferdig i 2027.