Minneord for admiral Knut Magnus Aam

Knut ble født og vokste opp på Lødingen, et sted han følte stor tilknytning til.

Han døde etter kort tids sykdom i sitt hjem i Spania 20. desember 2020.

Etter examen artium i 1960 gjennomførte han Befalsskolen for Kystartilleriet og deretter Sjøkrigsskolen 1961–63 på Kystartillerilinjen. De første årene etter han kom ut i tjeneste som løytnant hadde han kvalifiserende tjeneste på beredskapsfort og ved lokale operative staber, vesentlig i Nord-Norge, supplert med fag- og etterutdanning av ulike slag. For Knut, med sin store arbeidskapasitet og sportslige interesser, var dette en periode han så tilbake på med mange gode minner.

Hans senere tjeneste vekslet mellom operativ tjeneste blant annet sjef på beredskapsfortet Rødbergodden og ved staber og skoler. Han var hovedlærer 1 år ved Sjøforsvarets Stabsskole og senere en periode ved Forsvarets høgskole bl.a. som studieleder og 3 år ved ­Sjøforsvarsstaben i Oslo. I denne perioden var han også beordret som adjutant for HM Kong Olav. I 1972–73 gjorde han tjeneste som FN-observatør i Kashmir.

Han gjennomførte utdannelse i USA i to perioder, først ved US Marine Corps Command & Staff College 1978–79 og deretter ved Naval Command College 1984–85.

De siste årene av karrieren innehadde han flere viktige lederstillinger i Sjøforsvaret, nestkommanderende for Vestlandet sjøforsvarsdistrikt 1987-89, kommandør og sjef for Harstad sjøforsvarsdistrikt 1989–91 og Kystartilleriinspektør 1991–95. I 1995 ble han utnevnt til kontreadmiral og beordret som Sjef Vestlandet sjøforsvarsdistrikt, en stilling han hadde til han ble pensjonist i 1999. Knut Aam hadde flere utenlandske og norske ordener.

Som pensjonist bosatte Knut seg fast i Spania der han og fru Birgit (Bitte) fikk 20 gode og givende år. Knut fikk også der unyttet sin arbeidsevne og pågangsmot i arbeidet med å skaffe seg godt hus og hjem. Når sommeren kom, dro de nordover til familien i Norge eller til torpet sitt i Sverige, som også krevde stor vedlikeholdsinnsats. Men hvert år var en tur til Trøndelag eller Finnmark for laksefiske et must for Knut – friluftsinteressert, sterk og aktiv som han var.

Våre varme tanker går nå til Bitte og den øvrige familie.

På vegne av venner og kolleger i Kystartilleriet; Per Sollien, Olav Kjetun og Tor Rønholt.