Her så Anne det hun tror kan ha vært en ulv på Andørja: – Hvorfor i all verden er den reven så lang i skankene?

Paulsen, som bor på Årbostad på Andørja, har et fast sted vel 30 meter fra kjøkkenvinduet der hun legger ut mat til overvintrende fugler. Menyen besto onsdag morgen i forrige uke blant annet av en fiskelever som lå frosset fast i bakken.

– Mens jeg satt og så på kom det et dyr ned fra andre siden av veien og inn på gårdsplassen. Jeg tenkte «rev». Det slo meg rett og slett ikke at det kunne være noe annet. Men hvorfor i all verden er den reven så lang i skankene.? Den hadde lang snute som en schæferhund, forteller Paulsen til Harstad Tidende fredag kveld.