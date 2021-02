nyheter>>

Nedgangen på 1,6 milliarder kroner tilsvarer 16 prosent, og skyldes ifølge direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørn Gangsø, først og fremst et betydelig fall i eksportverdien for laks. Det skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Nedgangen i januar skyldes først og fremst et betydelig fall i eksportverdien for laks. Vi ser også nedgang i eksporten av ørret og fersk torsk sammenlignet med den rekordsterke januarmåneden i 2020, sier Gangsø.