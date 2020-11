Send oss bilde av ditt julehus og vinn premie

nyheter>>

Adventstiden er i gang. Samtidig med at mange venter og gleder seg til at jula skal komme, tennes stadig flere julestjerner og lysestaker rundt omkring i byens vinduer. Men, noen tar pyntingen et steg videre. Hvem tar det lengst ut i år?

Vi kårer og premierer i slutten av desember årets julehus!

Kriteriene er enkle:

Boligen må være pyntet utvendig til jul, så det syntes godt i desembermørket!

Vi ser etter kreativitet, ikke nødvendigvis kvantitet. Både små og store boliger er velkomne til å delta. Om det er hus, leilighet, rekkehus, hytte eller husbåt spiller ingen rolle.

Du kan melde på deg selv, og du kan melde på andre, helt fram til julaften.

De som velges ut må la seg intervjue i avisen.

Slik blir du med på konkurransen:

Send en e-post til tips@ht.no

Skriv en melding til oss via våre Facebook-sider – facebook.com/HarstadTidende

Husk å legge ved bilde(r) av boligen, ditt navn og telefonnummer, i tillegg til adresse, navn, og relasjon til de du melder på.

Deler du bilder av julehuset ditt med emneknaggen #harstadtidende i sosiale medier, så deler kanskje vi de også.

Lykke til, og god desember fra oss i Harstad Tidende!