Trålerkaptein «skrev» «God Jul» midt på Hadselfjorden

M/T «Nordtind» er kommet hjem etter en tre ukers tur ute på fiske, først til Nordsjøen der tråleren har fisket sei, mens nordpå er det siste rest av blåkveitekvota som er blitt fisket opp.

Skipssjef om bord, Frank Bye fra Sommarøy på Myre blir lattermild når VOL ringer og gratulerer med vel utført kalligrafi, der havoverflata var brukt om postkort for den spesielle julehilsningen.

En liten gest

– Vi hadde litt tid til overs fordi vi ligger her på fjorden og vasker båt. Også tenkte vi at vi skulle lage en liten gest. Det er artig at folk så det, humrer han.

Tråleren ligger på Hadselfjorden fordi de for tiden gjør seg klar til juleopplag. Kapteinen forteller at det er litt forberedelser ved at båten vaskes og at man ordner i stand det som skal gjøres før juleferien.

Da han kom på idéen med å lage en hilsen, var han litt spent på om det var noen som kom til å se den. Hilsningen på fjorden er skrevet med bruk av AIS-en, som er en såkalt transponder om bord i skip, og som sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.

Via nettstedet marinetraffic.com kan man overvåke skipstrafikken, og det var der hilsenen kom ble synlig for folk.

Skrev bakvendt

– Har du fått noen reaksjoner?

– Jo, jeg var akkurat ferdig med å skrive jul da de første meldingene begynte å tikke inn. Jeg kom kjørende ut fjorden, slik at jeg tok det att frem, og begynte på det bakerste ordet. Akkurat da jeg hadde skrevet jul, startet meldingene å komme, så folk følger med. Det er artig det, sier han.

Julestuntet ble utført lørdagskvelden, mellom klokken 10 og ett på natta.

– Normalt har vi ikke tid til sånt som dette, men nå lå bare her og vasket båt og seig litt frem og tilbake på fjorden, så da måtte vi finne på et lite sprell. Jeg åtte finne en plass der det ikke var båttrafikk sånn at jeg fikk være i fred, men det gikk nå bra, sier Frank Bye.

Ett døgn igjen til juleferie

Jan Steffensen fra Melbu er en av dem som fikk med seg hendelsen, og skriver dette på Facebook: «Nordtind» på tur inn til Melbu, og sender ei flott hilsning til oss i ei krevende tid.»

– Jeg synes det er artig at folk har lagt merke til det, sier Bye.

Om bord på tråleren har de et døgns arbeid igjen før det blir juleferie. Det er 18 mann om bord på denne turen, og de fleste av dem har vært ute i cirka tre uker. Tråleren leverer fangsten til Melbu fryselager.

Ville spre juleglede

– Sørafor fisket vi sei, og nordafor litt blåkveite. Vi hadde litt blåkveite igjen, så det var siste rest av kvoten vår vi fisket på Røstbanken, og deretter har det vært nedvasking av båten. I morgen pakker vi sammen også reiser folk hjem og feirer jul. Vi er ferdige for i år på dette skiftet, sier Bye.

I dag er det første søndag i advent, og i år er mange ekstra opptatt av adventtid og jul. Helseministeren har oppfordret til ekstra julelys og hygge, i det som er ei annerledes førjulstid for mange.

– Ja, slik jeg forstår det begynner det å bli julestemning mange steder allerede, at man er litt tidligere ute i år. Vi hadde lyst til å bidra med å spre litt juleglede med ei hilsning til folket fra oss på Nordtind, slår Frank Bye fast.