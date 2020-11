Høytidelig overrekkelse av "Løvens hule"

nyheter>>

I et flott høstvær som ramme rundt begivenheten, ble det overlevering av nøkler og en høytidelig snorklipping, skriver Unn Kristin Laberg, kultur- og folkehelsekoordinator i Evenes kommune, i en pressemelding.

Lekehytta har fått navnet «Løvenes hule», og er en gave fra Lions og Sparebanken 68°Nord (tidligere Ofoten Sparebank) til Evenes syn- og mestringssenter i Østervik ved Bogen.

Høytidelig overlevering

Senteret hadde tent opp i bålpanna og serverte kaffe, kaker og gløgg. Ole Riis (president i Lions Club Evenes) fortalte om byggingen av hytta og overleverte et gavekort på kr. 3000 samt nøkler.

– Tusen takk til Lions Club Evenes for jobben dere gjør for Evenessenteret, og tusen takk til alle som har bidratt til prosjektet, uttalte Robin Lindgaard på vegne av senteret.

Senterets Ida Ottem supplerte med å fortelle at lekehytta allerede har blitt tatt i bruk til stor glede for barna på familiekursene. Så var det tid for snorklipping. Ottem klippet med saks som sist ble brukt av kong Harald i 1989 når senteret åpnet etter utvidelsen det året.

Utelek

Evenes syn- og mestringssenter (tidl. Evenes Blindesenter), som ble etablert i 1969, har en flott plassering i terrenget med nærhet til skogen, fjæra og fjorden. Området er godt tilrettelagt for friluftsliv med skogstursti og tursti langs sjøen samt fasiliteter for bålkos og grilling. Det arrangeres forskjellige kurs året rundt.

Unike kurs

– Senteret har bl.a. årlige fireukers kurs for blinde og synshemmede barn og ungdommer. Dette er familiekurs der foreldre og søsken også deltar. Disse kursene er de eneste i sitt slag i Norge og deltakerne kommer fra hele landet. Som en del av tilbudet for barn, er det laget en stor lekeplass ved senteret. Her er det installert lekeapparater. Det var imidlertid behov for en lekestue der barna kan leke under tak med blant annet lekeapparater som er tilpasset barnas spesielle behov. Derfor ble lekehytta anlagt her, opplyser Ottem.